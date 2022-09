Após dura preparação física, astro mostra que corpo sarado nem sempre é saudável ou feliz

É importante lembrar, porém, que a prática de exercícios físicos está, de forma geral, ligada a uma melhora nas funções do organismo e até em benefícios para quem sofre de ansiedade ou depressão. Especialistas apontam, no entanto, que o excesso de exercícios físicos - como no caso de Efron - pode levar não só a lesões musculares, mas a amenorreia (ausência de menstruação), problemas de fertilidade, alterações na produção de testosterona e cortisol, fadiga, dores crônicas, entre outros.