Apenas 2 minutos de caminhada após refeições reduz os níveis de açúcar no sangue, diz estudo

É sabido que, de forma geral, caminhar faz bem para a saúde, mas um estudo recente descobriu que, quando a prática ocorre após a ingrestão de alimentos, ela pode ser particularmente benéfica para a prevenção do diabetes. Isso porque, segundo a pesquisa, elaborada por cientistas da Universidade de Limerick, na Irlanda, fazer uma simples caminhada após as refeições, de apenas 2 a 5 minutos, é o suficiente para reduzir os níveis de açúcar no sangue, evitando, por exemplo, complicações como diabetes tipo 2.