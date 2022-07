5 opções de café da manhã proteico para ganhar músculos e variar o ovo mexido

Para quem não gosta de comer no café da manhã e prefere uma refeição mais leve, mas ainda assim proteica, uma vitamina de banana com whey é uma boa pedida, além de ser fácil de preparar. Para fazer a vitamina, basta bater no liquidificador uma banana, uma porção de whey de sua preferência, uma colher de sopa de aveia, meio copo de leite e, se desejar adoçar, um pouco de mel. Neste caso, a proteína vem do whey, da aveia e do leite.