Homem é internado com insuficiência renal por excesso de vitamina D: quais os riscos?

Após o diagnóstico – que contou com diversos exames, inclusive de imagem, para descartar outras possíveis causas para o quadro –, o paciente ficou oito dias no hospital, sendo constantemente monitorado, recebendo medicamentos para regular os níveis de cálcio no organismo e seguindo uma dieta adequada. Depois da liberação, ele foi acompanhado por mais dois meses, e exames de sangue mostraram que, apesar da hipercalcemia ter sido controlada, os níveis de vitamina D no organismo dele seguiam altos, algo relacionado à meia-vida longa do nutriente no corpo. Fora do hospital, ele seguiu tomando remédios.