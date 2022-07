6 receitas de pizza fit para saborear o prato de forma saudável e deliciosa

Modo de preparo:

Cozinhe levemente as abobrinhas, corte-as em rodelas bem finas e cubra com elas uma forma de pizza grande untada com uma colher de sopa do azeite. Espalhe o molho de tomates sobre a abobrinha e adicione a mussarela de búfala. Salpique orégano e pimenta-do-reino e leve ao forno pré-aquecido por 5 minutos.