Dieta de famosa com ovos crus não tem vantagem nutricional e ainda oferece riscos

Além de ovos não perderem seu valor nutricional durante o cozimento, a ciência aponta ainda que, cozidos, eles podem ser uma melhor fonte de proteína (e, consequentemente, um “combustível” melhor para quem tem o objetivo de ganhar músculos). De acordo com um estudo publicado no periódico “ The Journal of Nutrition” em 1998, a disponibilidade de proteínas no ovo é de 91% quando ele está cozido e de apenas 50% quando cru, algo que está ligado a mudanças estruturais nas moléculas do alimento, tornando sua digestão mais proveitosa.