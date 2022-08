Dieta anti-inflamatória: o que é, como é feita e quais são os benefícios

Silenciosas, as inflamações crônicas do corpo costumam ser imperceptíveis por darem sinais que muitas vezes são difusos, como indisposição e cansaço. Mas a boa notícia é que é possível combatê-las sem precisar de intervenções ou remédios. A alimentação anti-inflamatória é a grande aliada do corpo para auxiliar no processo de desinflamação, ajudando a prevenir uma série de doenças como diabetes e obesidade.