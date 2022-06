Tomar ao menos 1 xícara de café por dia tem efeito protetor sobre rins e reduz risco de lesões

A lesão renal aguda é um episódio repentino de insuficiência renal ou dano renal que ocorre dentro de algumas horas ou alguns dias. Isso faz com que toxinas se acumulem no sangue, tornando difícil para os rins manter o equilíbrio correto de fluidos no corpo. Entre os principais sintomas da condição estão: pouco volume de urina, inchaço, náusea, cansaço, dor no peito e, em casos mais graves, convulsões ou até coma.