Anvisa proíbe venda e uso de marca de macarrão por mesma substância ligada a morte de cães

Conforme afirma a nota do órgão sobre o assunto, as massas em questão são voltadas para preparos asiáticos, como udon, yakisoba, lamen e gyozas, e a marca fornece produtos para uma série de restaurantes japoneses de São Paulo. Ficam proibidos, portanto, o uso, a distribuição e a comercialização das massas alimentícias da marca produzidas entre 25 de julho e 24 de agosto de 2022 - e a Anvisa orienta que, em casos de produtos adquiridos, deve-se entrar em contato com a empresa para efetuar a devolução.